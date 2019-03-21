بالفيديو.. تفعيل اللوحات الإلكترونية على الطرق السريعة بإمارة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شرطة أبوظبي بالتنسيق مع شركاؤها الاستراتيجيين عن تفعيل اللوحات الإلكترونية على الطرق السريعة في إمارة أبوظبي التي لاتوجد فيها أبراج ذكية، لتنبيه السائقين لخفض السرعات المقررة حالياً على الطرق، أثناء الظروف الجوية غير المستقرة، والتي تشمل «#الضباب والرياح والغبار والأمطار» وخفضها إلى 80 كم/‏‏‏الساعة (في حال انخفاض الرؤية عن 200 متر تقريباً).

ودعت السائقين إلى توخي الحيطة والحذر والقيادة الآمنة وترك #مسافة_أمان كافية والالتزام بإرشادات #لجنة_السلامة_المرورية في إمارة أبوظبي.

ولفتت إلى دور اللوحات الالكترونية في خفض السرعات إلكترونياً على تلك الطرق، بحيث تصبح السرعات «المعدلة» وقت انخفاض الرؤية هي السرعات القانونية للسير على الطرق، إلى حين وضوح الرؤية الأفقية، ومن ثم الرجوع إلى السرعات الموضحة على اللوحات المرورية، بما يعزز أمن وسلامة السائقين في تلك الأوقات.

وأكدت شرطة أبوظبي الحرص على الاستفادة من الحلول الاستشرافية، من خلال توظيف الأنظمة والبرامج المتطورة في التوعية الذكية، ونشر رسائل إرشادية متغيرة للسائقين عبر #الأبراج_الذكية، تشمل نصائح مرورية بإجراءات القيادة الآمنة وحالة الطريق بما يعزز السلامة بمختلف الطرق.