الكشف عن خطوط الطيران "الأنظف" في العالم

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

كشفت دراسة استقصائية عن أنظف 30 شركة للطيران بناء على مسح أجراه ركاب شمل معايير الجودة والنظافة على متن الطائرات في مناطق مختلفة حول العالم من بينها الخطوط الجوية اليابانية "آنا" والخطوط الجوية الفرنسية والإماراتية للطيران لوفتهانزا الألمانية، واحتلت 7 شركات آسيوية المراتب الـ 10 الأولى في القائمة .

وأعلنت النتائج في حفل جوائز سكاي تراكس العالمية للطيران، بعد ان قيم الركاب نظافة الطاولات والسجاد وألواح المقصورة والحمامات، في أكبر استطلاع لرضا ركاب الخطوط الجوية في العالم لتحديد الفائزين بالجوائز، حيث بلغ إجمالي قاعدة البيانات 24.45 مليون عميل.

واحتلت شركات طيران آسيوية المراتب الـ7 الأوائل في قائمة شركات الطيران الأنظف حول العالم، لتأتي شركة "آنا" اليابانية للطيران في المرتبة الأولى.

وجاءت شركة طيران إيفا إير في تايوان في المرتبة الثانية تليها شركة آسيانا الكورية الجنوبية في المرتبة الثالثة، وجاءت الخطوط الجوية السنغافورية في المرتبة الرابعة تليها الخطوط الجوية اليابانية في المركز الخامس وجاءت كاثي باسيفيك في المركز السادس.