دراسة صادمة: الـ18 ليس سن الرشد.. علمياً

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

توصل باحثون إلى أن تغييرات جوهرية تطرأ على الدماغ البشري ولا تتوقف عند سن الـ 18 بسن الرشد وغالبا ما يستمر الدماغ بالتطور والتوسع من خلال اكتساب المهارات والتجارب والخبرات بالحياتية حتى سن الثلاثين.

كما أن فترة العشرينات هي مرحلة يتعرض فيها الإنسان لضغوطات حياتية كبيرة تتعلق باختيار مهنة المستقبل وإيجاد عمل والاستقلالية الأمر الذي يعرض الدماغ لاضطرابات عقلية تجعل دفي حركة متسارعة للتطور، وهي أمور تحل كليا في الثلاثينات.

وقال البروفيسور بيتر جونز، من جامعة كامبريدج في مؤتمر صحفي في لندن إن الانتقال من مرحلة الطفولة إلى مرحلة البلوغ وصولا لسن الرشد عملية دقيقة ومعقدة.

كما أنه لا توجد مرحلة طفولة ثم مرحلة بلوغ فالناس يسيرون على طريق، وقد يدخل الشباب البالغين العالم المهني بعد المدرسة أو الجامعة فجأة، لكن قد تستغرق عقولهم عشر سنوات أخرى للوصول إلى مرحلة النضج الكامل.