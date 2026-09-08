سام ألتمان يبشّر بـ«انتقام أصحاب الأفكار»: الذكاء الاصطناعي يعيد صياغة ريادة الأعمال ويكسر احتكار المبرمجين

أعلن سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي»، أن الثورة التقنية الراهنة تدشن مرحلة تاريخية جديدة عنوانها «انتقام أصحاب الأفكار»، مؤكداً أن نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي المتقدمة أسقطت الحاجز التقني الذي طالما حرم غير المبرمجين من تحويل رؤاهم إلى مشاريع تجارية قائمة ومربحة.

وفي تصريحات أدلى بها لموقع «أكسيوس» على هامش الاجتماع الوزاري للابتكار التابع لمجموعة العشرين في تشابل هيل، أشار ألتمان إلى أن قطاع وادي السيليكون كان ينظر في السابق بازدراء إلى ما يُعرف بـ«صاحب الفكرة» (Idea Guy)؛ وهو الشخص الحالم الذي يمتلك تصورا مجردا لمشروع لكنه يفتقر تماماً إلى المهارات البرمجية لتنفيذه، مشبهاً ذلك بمن يدعي أن لديه لحناً رائعاً لكنه يعجز عن عزفه بانتظار عازف جيتار يترجمه نيابة عنه.

وقال ألتمان: «كنت أرى هذا النمط من الطرح سخيفاً في الماضي. لكن المشهد انقلب بصورة جذرية؛ فنحن نشهد اليوم جيلاً كاملاً يبلور الأفكار ويختبرها بوتيرة غير مسبوقة. لقد أُعيدت صياغة الحسابات الاقتصادية تماماً لما يعنيه تأسيس شركة صغيرة أو مؤسسة كبرى».

تحول في معايير الاستثمار

وكشف رئيس «أوبن إيه آي» عن تحول استراتيجي في نظرة المستثمرين، موضحاً أنه بعد عقود كانت الأولوية المطلقة فيها تُمنح للمهارات البرمجية والتأسيس الهندسي داخل الفرق الناشئة، بات التوجه يميل بقوة نحو أصحاب الرؤى الذين يفهمون احتياجات العملاء وسلوك السوق، حتى وإن كانوا عاجزين عن كتابة سطر برمجي واحد. وأضاف: «أريد اليوم تمويل هؤلاء الأشخاص تحديداً، وهذا تحول جذري وهائل».

واستشهد ألتمان بالقدرات التوليدية للنماذج الحديثة، مثل «GPT-6 Astra»، معتبراً أنها باتت توفر لكل مؤسس فريقاً افتراضياً من الموظفين بمستوى عباقرة في مختلف الاختصاصات، مما يسمح بإطلاق الشركات وإدارتها بكفاءة فائقة وبتكاليف تشغيلية تقترب من الصفر. وساق مثالاً لمطور مستقل نجح باستخدام نموذج «GPT-5.6» في بناء برنامج متخصص لقطاع دقيق، وبيعه لنحو 50 عميلاً مقابل اشتراك شهري قدره 500 دولار، وهو مسار كان سيتطلب في السابق استثمارات بملايين الدولارات لتوظيف مهندسي برمجيات.

فرص واعدة ومخاوف شعبية وسياسية

تأتي تصريحات ألتمان في توقيت حساس تسعى فيه كبرى شركات التقنية لتهدئة المخاوف العامة من تغوّل الذكاء الاصطناعي؛ إذ تُظهر استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة أن شريحة واسعة من المواطنين ترى أن مخاطر هذه التقنيات تفوق فوائدها، لاسيما مع تصاعد الجدل السياسي والبيئي المشترك بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي حول استهلاك مراكز البيانات الضخمة للطاقة والمياه.

ورداً على هذه المخاوف، يحاول ألتمان الدفع برواية مضادة تركز على «ديمقراطية الفرص»، واصفاً المرحلة الحالية بأنها «أفضل توقيت في تاريخ العالم لتأسيس شركة ناشئة».

وتدعم البيانات الرسمية جانباً من هذا التفاؤل؛ إذ أظهرت إحصاءات مكتب الإحصاء الأمريكي تسجيل طفرة غير مسبوقة في تأسيس المشاريع، بتسجيل أكثر من 3 ملايين طلب جديد لتأسيس شركات في النصف الأول من العام الجاري، وهو أعلى رقم لنصف أول منذ بدء توثيق البيانات عام 2005.

جدل حول واقعية الوعود

في المقابل، يرى محللون ومراقبون أن هذه الصورة الوردية تصطدم بواقع مغاير؛ فالغالبية العظمى من الأفراد منشغلون بالأعباء اليومية والتنفيذية ولا يملكون الوقت الكافي أو المعرفة الدقيقة بتطويع أدوات الذكاء الاصطناعي لبناء مشاريع تجارية في أوقات فراغهم. ووفقاً لخبراء اقتصاد، فإن المستفيد الحقيقي من هذه الموجة حتى الآن يظل شريحة ضيقة للغاية من مبتكري الحلول والمتحمسين للتقنية المؤهلين لاستغلالها فورياً.

ورغم هذه التحفظات، يصر ألتمان على أن هامش الجدوى الاقتصادية قد اتسع بصورة لم تكن ممكنة من قبل، مؤكداً أن الذكاء الاصطناعي بات يتيح تطوير منتجات مخصصة حتى ولو لخدمة بضعة آلاف فقط من المستخدمين—مثل ألعاب فيديو حاسوبية موجهة لشرائح دقيقة—دون أن تخسر جدواها المالية، ما يفتح الباب أمام موجة غير مسبوقة من ريادة الأعمال الفردية المتخصصة.