وارش يشير إلى استقرار نظرة الاحتياطي الفيدرالي رغم قفزة التضخم

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، كيفن وارش، اليوم الجمعة، إن أداء الاقتصاد جاء متوافقاً إلى حد كبير مع التوقعات منذ قرار رفع أسعار الفائدة في سبتمبر، ملمحاً إلى عدم حدوث تغيير يُذكر في النظرة المستقبلية للبنك المركزي.

ووفقاً لموقع "أكسيوس"، يدرس الاحتياطي الفيدرالي إمكانية رفع أسعار الفائدة مجدداً في وقت لاحق من هذا الشهر، مع تسارع وتيرة التضخم واستمرار قوة الاقتصاد.

وقال وارش خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك، في إشارة إلى اجتماع الفيدرالي في سبتمبر: "على مدار الشهر أو نحو ذلك الذي مضى منذ ذلك الحين، جاءت التطورات العالمية متوافقة بشكل عام مع توقعاتنا".

ولم يقدّم وارش، خلال مقابلة أجرتها معه المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، أي إشارة صريحة بشأن قرار شهر أكتوبر، قائلاً: "أنا لا أستبق الأحداث بالحكم على الاجتماعات. ولا أؤمن بالإفصاح الآن عما قد أفعله في الاجتماعات المتبقية لنا خلال هذا العام".

وتأتي تصريحاته قبيل بدء فترة "الصمت الإعلامي" المعتادة للاحتياطي الفيدرالي، والتي تسبق اجتماع السياسة النقدية المقرر عقده يومي 27 و28 أكتوبر.

وأضاف، ملمحاً إلى محادثاته مع نظرائه الدوليين في بانكوك: "من الصعب الدخول في نقاش مع محافظي البنوك المركزية دون تبادل الآراء وسماع الشيء نفسه حول الطفرة في الأسعار".

ورفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الشهر الماضي لأول مرة منذ عام 2023، وذلك لاحتواء التضخم الذي أججته حرب إيران.

وأظهرت محاضر الاجتماع أن معظم المسؤولين يتوقعون رفعاً آخر للفائدة هذا العام، رغم أن التوقيت لا يزال غير واضح.

وأشار كلٌ من نائب الرئيس فيليب جيفرسون، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز، وعضو مجلس المحافظين كريستوفر والر، إلى أن الفيدرالي قد يتريث في اجتماع أكتوبر، حيث أشار والر إلى أنه ليس من الضروري أن تأتي زيادات أسعار الفائدة في اجتماعات متتالية.

وأظهرت بيانات حديثة هذا الأسبوع تسارع التضخم في شهر سبتمبر، مع وجود مؤشرات على امتداد ضغوط الأسعار إلى ما هو أبعد من قطاع الطاقة لتشمل قطاع الخدمات.

وقفزت احتمالات رفع الفائدة في أكتوبر إلى 50% مقارنة بـ 22% عقب صدور تقرير التضخم يوم الأربعاء والذي جاء أعلى من التوقعات، قبل أن تتراجع إلى 28% بعد ظهر يوم الخميس.

وأقرّ وارش بأن الذكاء الاصطناعي يعزز الإنفاق قبل أن تتحقق فوائده الإنتاجية على المدى الطويل، في حين تسهم الاستثمارات خارج نطاق الذكاء الاصطناعي أيضاً في تعزيز قوة الاقتصاد.

وقال وارش إن الذكاء الاصطناعي يسهم في "طفرة استثمارية هائلة" في الولايات المتحدة، واصفاً هذا الازدهار الاستثماري بأنه "ربما يكون أهم عامل إيجابي يحدث في الاقتصاد العالمي حالياً".

وأضاف أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يجعل الاقتصادات أكثر إنتاجية في نهاية المطاف ويولّد ثروات أكبر، لكنه أشار إلى أن مرحلة التحول نحو الذكاء الاصطناعي "من المرجح أن تكون مليئة بالتقلبات والمطبات".

أعلن وارش أن الاحتياطي الفيدرالي سيعقد أول جلسة استماع ميدانية لفريق العمل المعني بالإنتاجية والوظائف في 16 نوفمبر في منطقة خليج سان فرانسيسكو (Bay Area)، بمشاركة خبراء من خارج المؤسسة لدراسة كيف يعيد الذكاء الاصطناعي والتقنيات الأخرى تشكيل الاقتصاد.

ويُعد فريق العمل هذا واحداً من خمسة فرق أطلقها وارش بعد فترة وجيزة من توليه رئاسة الاحتياطي الفيدرالي، بهدف إعادة النظر في كيفية تعامل البنك المركزي مع السياسة النقدية.