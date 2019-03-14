بالصور.. سيدة توثق لحظة ولادة ابنها بنفسها

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

شاركت سيدة في نيويورك، صوراً مذهلة توثق اللحظة التي خرج فيها ابنها للحياة، أثناء عملية الولادة.

وأرادت الأم التي تعمل مصورة فوتوغرافية محترفة أن تلتقط اللحظة التي أخذ فيها ابنها أنفاسه الأولى من منظورها وهي مستلقية على السرير في المستشفى أثناء المخاض.

وعلى الرغم من وجود العديد من الأصدقاء الذين عرضوا عليها التقاط الصور لها، إلا أنها كانت مصممة على أنها تريد أن تؤخذ الصورة من زاوية يمكنها هي فقط التقاطها منها.

وقالت الأم معلقة على الموضوع: «لقد أردت صورة واحدة من وجهة نظري وما أراه، أنفاسي الأولى لدى ابني وما يراه في العالم».

وعلى الرغم من صعوبة التقاط الصور أثناء الولادة إلا أن الأم قالت إن الموضوع ساعدها في التركيز على التجربة بعيداً عن الألم.