"واتس اب" يطور أداة جديدة للصور

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

طور تطبيق التراسل الفوري "واتس اب" ميزة جديدة تسمى "البحث عن الصورة" تمكن المستخدمين من البحث والتحقق من الصور التي تصلهم في الرسائل في إطار سعي التطبيق لمكافحة الأخبار الكاذبة.

حيث يقوم المستخدم بالضغط على الخيار الذي يبحث عن أصل الصورة في صفحات الويب وغوغل، لمعرفة أصل الصورة وتبيان حقيقتها والبحث عن صور إما مشابهة أو موجودة بالأصل.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، استطاع تطبيق واتس اب حظر حسابات مزيفة أو أخرى تنشر أخبارا كاذبة مع برمجياته القادرة على مسح حوالي 2 مليون حساب كل شهر.

وتتوفر الخدمة الجديدة في تحديث اتس اب الذي يحمل رق 2.19.73 الأخير.