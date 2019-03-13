لأول مرة.. العثور على مياه فوق سطح القمر

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

اكتشف علماء في ناسا وجود أدلة تثبت وجود مياه على سطح القمر وفقا لما جاء في موقع ميرور البريطاني.

وقال الدكتور كورت ريترفورد ، الذي عمل في الدراسة: "هذه نتيجة جديدة مهمة، وهو موضوع ساخن، وقد قمنا مؤخرا بتحويل وضع تجميع الإضاءة الخاص بالمشروع لقياس الإشارات المنعكسة في الجانب السفلي للقمر بمزيد من الدقة، مما يسمح لنا بتتبع مكان المياه بدقة أكبر ومعرفة مقدارها."

وباستخدام أداة على متن المدار الاستوائي للقمر التابع لناسا (LRO) ، اكتشف العلماء جزيئات الماء المرتبطة بالتربة القمرية، وتظل هذه الجزيئات مرتبطة بإحكام بالتربة حتى تصل درجة حرارة السطح إلى ذروتها في أوقات الظهيرة للقمر.

وعند هذه النقطة، تلتقط الجزيئات وترتد إلى موقع قريب بارد بما فيه الكفاية حتى تلتصق.