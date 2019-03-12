تحذير من علاقة بين سماعات "آبل" والسرطان

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

حذر علماء من مخاطر الإصابة بالسرطان تتسبب بها سماعات الاذنين اللاسلكية وفقا لعريضة قدمت لمنظمة الصحة العالمية ووقع عليها 250 عالما.

حيث تنبعث إشعاعات التردد اللاسلكي التي تستخدم في شبكات واي فاي، والبيانات الخلوية، وتقنية بلوتوث من هذه الأجهزة .

ونبهت العريضة لخطورة استخدام سماعات "آبل" المعروفة بـ AirPods على وجه الخصوص، لأنها تستقر بعمق داخل قناة الأذن، الأمر الذي يعرضها لخطر الإشعاعات بصورة مباشرة.

وأظهرت الدراسات التي أجريت على نوع من الإشعاعات الراديوية التي تنبعث منها تشير إلى وجود صلة بالسرطان، إلا أن هيئة المحلفين العلمية لا تزال تبحث ما إذا كانت الأجهزة تسبب بالسرطان أم لا حيث لأن مستويات الإشعاع المسترطنة التي تم اكتشافها أقل بكثير من الحد الأقصى المسموح به في الإرشادات الفيدرالية والدولية.

ومايزال العلماء يدرسون آثار التعرض طويل الأجل للأجهزة الراديوية ذات القدرة المنخفضة، إلا أن الوكالة الدولية لبحوث السرطان أعلنت أن إشعاع المجال الكهرومغناطيسي يعد مادة مسرطنة محتملة.