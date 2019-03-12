إطلاق "بلاي ستايشن" على الـ "آيفون" و"آيباد"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أطلقت شركة سوني اليابانية تطبيقاً جديداً يتيح لعاشقي "بلاي ستيشن" ممارسة ألعابهم المفضلة عبر أجهزة آيفون وآيباد.

يسمح التطبيق للجهاز النقال أن يتواصل مع البلاي ستيشن ليظهر محتواه على الجهاز بين يدي المستخدم تلقائياً. ما يتيح لك اللعب بشكل مباشر، في حال اتصال جميع الأجهزة المقترنة بشبكة الإنترنت (واي فاي).

ويمكّن التطبيق اللاعب من التحكم بالجهاز الأصلي عن طريق أزرار تحكم افتراضية، أو جهاز تحكم يدوي خارجي متصل بالشبكة.

وصنعت أجهزة التحكم هذه خصيصاً ليتم استخدامها بالاقتران مع أجهزة آبل، التي ستتصل بها عبر تقنية البلوتوث. وأعلنت سوني أن عصا التحكم الأصلية لبلاي ستيشن لن تعمل مع التطبيق.

يتطلب استخدام التطبيق وجود جهاز بلاي ستيشن قريب ضمن حدود المنزل، المستخدم من اللعب والحركة بحرية في تجربة تختلف عن التقليدية.

كما ستتيح التقنية الجديدة للمستخدم، بالإضافة إلى اللعب، الدخول في دردشات باستخدام المايكروفون، واستخدام لوحة المفاتيح الموجودة في جهاز آيباد مثلاً، للكتابة في جهاز بلاي ستيشن الأصلي.

التطبيق متوفر حالياً في متجر آبل، وهذه المرة الأولى التي تطلق فيها شركة سوني تقنية تدعم تطبيقات رسمياً وبشكل مجاني.

ولن تدعم التقنية جميع ألعاب بلاي ستيشن خلال المرحلة الحالية، كما لن تعمل عبر إنترنت حزم البيانات على الهاتف، ستكون شبكة واي فاي هي الحاضن الوحيد لها.