شركة عالمية تطرح وظيفة يسيل لها اللعاب

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت شركة "موندليز" لإنتاج وتصنيع الشوكولاته عن فتح باب التقدم لوظيفة «متذوق للشوكلاته»، يكون مسؤولاً عن اختبار جودة منتجاتها قبل إطلاقها إلى المتاجر في جميع أنحاء العالم.



وبحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، فقد وضعت "موندليز"، إعلاناً عن هذه الوظيفة على موقع "لينكد إن" المهني المعني بالتوظيف، حيث كتبت "إن متذوقي الشوكولاته عنصر أساسي لمساعدتنا على اختبار جودة منجاتنا وإطلاق منتجات جديدة في جميع أنحاء العالم".



وأضافت الشركة أن الحاصل على الوظيفة سيعمل ضمن فريق يضم نحو 11 شخصاً وسيقوم أعضاء الفريق جميعاً بتبادل الآراء بشأن منتجات الشركة.



أما عن الخبرة المطلوبة، فقد أشارت الشركة إلى أن الوظيفة لا تتطلب خبرة سابقة، حيث سيتم توفير التدريب الكامل "لتطوير ذوق المتقدم".



بالإضافة إلى ذلك، سيتم تعليم المتقدمين المفردات المحددة المطلوبة لإبداء آرائهم ببراعة في المنتجات.



وحسب الشركة، فإن "متذوق الشوكولاته" سيحصل على 10.75 جنيه إسترليني في الساعة الواحدة.