سيدة تكسب تعاطف 200 راكب على متن طائرة بتصرف بسيط

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

قامت سيدة بتوزيع 200 كيس مملوء بالحلوى بالإضافة لسدادات أذنين للركاب لاستخدامها في حال بدأ طفلها بالبكاء في الرحلة التي تستغرق 10 ساعات من سيؤول بكوريا الجنوبية إلى سان فرانسيسكو بكاليفورنيا.

وقررت السيدة إرفاق الأكياس بملاحظة تقول " مرحبا أنا اسمي جون وو، عمري 4 أشهر وهذه المرة الأولى التي أسافر فيها على متن طائرة، أعتذر مقدما إذا تسببت بإزعاجكم بالصراخ أو البكاء".

وعبر ركاب الطائرة عن تقديرهم للفعل الذي قامت به السيدة، وأشاروا إلى أنه يحمل الكثير من التقدير للغير على الرغم من أن الطفلة لم تصدر أي صوت طوال الرحلة.

وقام احد الركاب بنشر صورة الكيس مع الملاحظة التي كتبتها السيدة، لتحظى الصورة بالكثير من التعليقات الإيجابية التي اشادت بتصرف الأم.