5 نصائح مهمة قبل السفر

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

يعد السفر من أكثر الأمور التي تترك أثراً إيجابياً في نفس الإنسان، فالسفر حاجة أساسية لتجديد الطاقة ولاستكشاف الثقافات المختلفة من حولنا، وبالتأكيد لا تخلوا أي رحلة سفر من بعض الأخطاء أو المشاكل التي تسبب توتراً عاماً قبل السفر، ولكن هناك بعض الامور التي يمكننا فعلها لتنجب نسبة كبيرة من هذه المواقف.

1 – كن مرناً

تحلى بالمرونة والصبر عند مقابلة أي مواقف سيئة أو غير مرضية، وتقبل الأمر وقلل قدر المستطاع من حدة الانزعاج، فالصبر أمر مطلوب في السياحة.

2 - احصل على بطاقة مترو محلية

إذا كانت رحلتك طويلة نسبياً، عليك الحصول على بطاقة مترو محلية لتوفير نفقات التنقل. لكن احذر، فأحياناً تكون تكلفة الانتقال إلى مدن معينة بمترو الأنفاق أغلى سعراً.

3- تعلم العبارات الشائعة في لغة البلد التي تود السفر اليها

تعلم العبارات الشائعة للغة المحلية للبلد التي تود السفر اليها فهذا يسهل عليك كثيراً التعامل هناك، مثال، تعلم كلمة شكرا، من فضلك، عذراً ورجاءً.

4 - تأكد من أخذ ملابس مريحة ومناسبة للطقس

لا تأخذ ملابس كثيرة غير مهمة، فقط تأكد من أخذ ملابس مريحة ومناسبة لحالة الطقس في البلد التي تنوي السفر والسياحة فيها.

5 - أخذ نسخة من المستندات الشخصية المهمة

احمل معك دائماً نسخة من جواز سفرك داخل الحقيبة، تحسباً لأي موقف سيء يمكن أن تتعرض له.