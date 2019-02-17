خاصية جديدة في التعليقات من "تويتر"

المصدر: سان فرانسيسكو - د ب أ

يختبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" خاصية جديدة تتيح للمستخدمين إضافة تعليقات مكتوبة إلى الصور والفيديوهات والبث الحي على طريقة تطبيق التواصل الشهير "سناب شات".

وبحسب الباحث في مجال التطبيقات "جين مانشن" فإن "تويتر" أطلق على الخاصية الجديدة اسم "نيوز كامير" والتي يمكن الوصول إليها من خلال الشاشة الأساسية لتطبيق "تويتر".

وبحسب موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا فإن المشاركات التي يضيفها المستخدم بالخاصية الجديدة "نيوز كاميرا" ستحمل اسم "مومنتس" أو "لحظات".

وأضاف الموقع أن هذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها الحديث عن خاصية "نيوز كاميرا" في موقع "تويتر".

وكان استشاري التواصل الاجتماعي "مات نافارا"، قد أشار إلى هذه الخاصية في وقت سابق من الشهر الحالي وعرضت طريقة عمل الكاميرا من خلال تسجيل فيديو.

كما أشار "نافارا" إلى مجموعة محتملة من الخصائص الجديدة مثل "وضع الإظلام" و"الرسائل المشفرة المباشرة" و"وضع الليل آليا".

في المقابل قال متحدث باسم "تويتر" في تصريح إعلامي "استطيع تأكيد أننا نعمل من أجل تطوير طريقة أسهل لتبادل أشياء مثل الصور والفيديوهات على موقع تويتر.



إلا أن عملية تطوير هذه الخصائص مازالت في منتصفها لذلك من الصعب التعليق عليها وتحديد طبيعتها عندما يكتمل تطويرها".