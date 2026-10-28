كيف وصلت طلبية ماكدونالدز إلى سجين؟ حيلة تخترق أكثر السجون تحصيناً

في واقعة تكشف تحديات الرقابة الأمنية داخل السجون، تمكن سجين كندي من الحصول على وجبة من مطاعم «ماكدونالدز»، نُقلت إليه بواسطة طائرة مسيّرة (درون) إلى نافذة زنزانته في أحد أكثر السجون تحصيناً في البلاد، قبل أن يكتشف الحراس الواقعة خلال جولة تفقدية.

وذكر موقع «نارسيتي كيبيك»، نقلاً عن مصدر لم يكشف عن هويته، أن الطائرة المسيّرة أوصلت الشحنة في نحو الساعة الثالثة فجراً يوم 15 أكتوبر الجاري. وضمت الوجبة بطاطس مقلية وقطع دجاج وصلصات، إلى جانب مشروبات كحولية.

ووقعت الحادثة داخل وحدة المعاملة الخاصة، التابعة لمركز الاستقبال الإقليمي في سانت آن دي بلين، بمقاطعة كيبيك الكندية، وهي منشأة مخصصة للتعامل مع السجناء الذين يخضعون لإجراءات أمنية مشددة.

وقال المصدر للموقع إن أحد الحراس لاحظ، خلال جولته التفقدية، أن السجين كان تحت تأثير الكحول، كما عثر داخل زنزانته على بقايا وجبة «ماكدونالدز»، ما كشف عن نجاح عملية التهريب.

ونقل موقع «فايس» تفاصيل الواقعة، مشيراً إلى أن الطائرة المسيّرة لم تُرصد، وفقاً للمعلومات المتاحة، بواسطة كاميرات المراقبة أو أنظمة مكافحة الطائرات المسيّرة، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن كيفية وصول الشحنة إلى داخل المنشأة من دون اكتشافها في حينه.

وعلى الرغم من الطابع غير المألوف للحادثة، فإن استخدام الطائرات المسيّرة لتهريب الممنوعات إلى السجون يمثل تحدياً أمنياً متزايداً، إذ يمكن استغلال هذه الوسيلة لنقل المخدرات والهواتف المحمولة وغيرها من المواد المحظورة، ما يفرض تحديات إضافية على أنظمة المراقبة والتأمين.

وتسلط الواقعة الضوء على المخاطر التي قد تنجم عن استغلال التقنيات الحديثة لتجاوز الإجراءات الأمنية، حتى في المنشآت التي تعتمد تدابير مشددة للحد من التهريب، فيما لم تتوافر في المعلومات المنشورة تفاصيل إضافية بشأن هوية السجين أو الجهة التي أرسلت الطائرة المسيّرة.