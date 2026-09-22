لدى 266 شركة تعمل في القطاع الخاص
"التوطين": ضبط 377 حالة توطين صوري خلال النصف الأول من 2026
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن ضبط 377 حالة توطين صوري لدى 266 شركة في القطاع الخاص خلال النصف الأول من عام 2026، واتخذت الإجراءات القانونية بحق الجهات المتورطة.
وأكدت أن الحالات المرصودة تمثّل ممارسات محدودة لا تشكّل ظاهرة في سوق العمل الإماراتي.
ودعت الوزارة المنشآت والمواطنين إلى الالتزام بسياسات التوطين وأهدافها، والإبلاغ عن حالات التوطين الصوري عبر الرقم 600590000 أو التطبيق الذكي للوزارة أو موقعها الإلكتروني.
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