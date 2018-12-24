القبض على مسن بعد وفاة طفل أثناء ختانه

المصدر: روما - د ب أ

أعلن الادعاء العام الإيطالي أنه تم القبض على رجل 66 عاماً فيما يتعلق بوفاة طفل عمره عامين جراء عملية ختان في بلدة مونتيروتوندو شرق روما.

ويواجه الرجل تهمة إجراء عملية ختان لشقيقين توأم، حيث توفي أحدهما وأصيب الآخر على نحو خطير. وعلى الطب الشرعي الآن تحديد سبب الوفاة على نحو دقيق ، وفقا للإدعاء في تيفولي.

وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) اليوم، بأن حالة الطفل الباقي على قيد الحياة قد تحسنت، ومع ذلك فلا يزال في وحدة للرعاية المركزة.

وأجرى الرجل عملية الختان فى منزل أسرة الطفل، التي تنحدر من نيجيريا، ما تسبب له في نزيف حاد ، وفقا لما ذكرته أنسا في وقت سابق.

وجمع المحققون الأدلة خلال تفتيش لشقة الرجل، أشارت إلى أنه يجري عمليات الختان بشكل اعتيادي ، وفقا للادعاء. ويواجه الرجل تهما من بينها القتل الخطأ، والتسبب في أضرار بدنية كبيرة والممارسة بشكل غير مناسب لمهنة الطب.