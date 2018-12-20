الكاميرات تلتقط شتيمة كوربن لتيريزا ماي.. ومطالبات بالاعتذار

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

نفى زعيم حزب العمال البريطاني جيرمي كورين وصفه رئيسة الوزراء تيريزا ماي بـ"امرأة غبية" خلال جلسة لمجلس العموم البريطاني.

وأثارت لقطات الفيديو التي وثقت تمتمته بكلمة "غبية" سيلا من التعليقات والانتقادات مطالبة إياه بالاعتذار، إلا أن الأخير أصر على موقفه.

ووجهت اتهامات بمعاداة النساء لكوربن، وعلق الأخير بالقول إن هناك أشخاصا يريدون تحويل الجدل حول الأزمة الوطنية التي تمر بها البلاد في خضم الجدل السياسي المستمر في بريطانيا على خلفية "البريكست" والاتفاق الذي قدمته للخروج من الاتحاد الأوروبي إلى حفلة موسيقي إثر دعوات ماي الجميع للاحتفالات بعيد الميلاد، مؤكدا إلى أنه قال "أشخاص أغبياء" وكان يقصد بذلك حزب المحافظين، ولم يقل "امرأة غبية".