إيطاليا تغرم فيس بوك 10 ملايين يورو لانتهاك بيانات المستخدمين

المصدر: روما - د ب أ

أعلنت الهيئة الايطالية المعنية بمراقبة المنافسة (ايه جي سي ام) أمس، أن شركة "فيس بوك" يجب أن تدفع غرامة قدرها عشرة ملايين يورو "11,4 مليون دولار" بسبب انعدام الشفافية بشأن ما تفعله ببيانات المستخدم.

وتقول الهيئة إنه لا يتم إعلام المستهلكين بما يكفي بشأن الاستخدام التجاري المحتمل للبيانات الشخصية التي يتم الطلب منهم تقديمها عند الاشتراك في فيس بوك.

وجرى تغريم عملاق مواقع التواصل الاجتماعي لتشجيعه خلسة هؤلاء المشتركين بالفعل بالسماح لفيس بوك بتمرير بياناتهم إلى طرف ثالث عبر تفضيلات خصوصية موضوعة مسبقاً.

وأدانت الهيئة الإيطالية فيسبون ووصفة ما يقوم به بـ"ممارسة عدائية " تنتهك قوانين المستهلك.

كان موقع فيسبوك قد تعرض في شهر مايو الماضي للاختراق من جانب شركة كامبريدج أناليتيكا التي اخترقت البيانات الشخصية لـ 87 مليون من مستخدمي الموقع.