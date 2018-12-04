طفل يحقق 22 مليون دولار أرباحاً من ألعابه

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

حقق الطفل ريان البالغ من العمر 7 سنوات، 22 مليون دولار أرباحا مقابل الفيديوهات التي ينشرها عبر قناته في يوتيوب، حيث يظهر في الفيديوهات وهو يجرب ألعابا جديدة ويقيمها أمام جمهور يوتيوب.

ليحجز بذلك لنفسه مكانا في قائمة فوربس لأكثر 10 أشخاص يحققون أرباحا في يوتيوب باحتلاله المركز الأول في عام 2018 بعد أن كان في المرتبة الثامنة في 2017.

وبدأ ريان قناته على يوتيوب بعد مشاهدته لأطفال آخرين يصورون فيديوهات ليوتيوب وهم يقيمون ألعابا ويلعبون بها، فطلب من والدته أن يبدأ قناته الخاصة على يوتيوب ولديه اليوم اكثر من 17 مليون مشترك في قناته.