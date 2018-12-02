دراسة تحدد الكمية المثالية التي يجب تناولها من البطاطا المقلية

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

حدّد الباحث إريك ريم، من قسم التغذية بجامعة هارفرد، الكمية المثالية التي يجب أن نتناولها من أصابع البطاطا المقلية بستة أصابع فقط، واصفاً إياها بالقنابل الموقوتة.

وأثار المقال الذي نشره في صحيفة «نيويورك تايمز» جدلاً بين عشاق البطاطا المقلية، إلا أن المجتمع الطبي يتفق مع ريم، لتجنب الإصابة بأمراض القلب والجلطات.

وتستند نصيحة الدكتور ريم جزئياً إلى دراسة حديثة نشرت في المجلة الأميركية للتغذية من قبل باحثين إيطاليين، وجدوا أن الأشخاص الذين تجنبوا البطاطا المقلية عاشوا فترة أطول بستة أشهر من أولئك الذين لم يكترثوا للوجبة التي تحمل سعرات حرارية مرتفعة.

وأظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين تناولوا البطاطا مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع كانوا أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري والسمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وتحتوي أصابع البطاطا المقلية على سعرات حرارية مرتفعة نتيجة تشرّبها كميات مرتفعة من الزيت عند الطهي، بالإضافة إلى نسبة عالية من الكاربوهيدرات التي تؤدي مجتمعة إلى ارتفاع نسبة الدهون في جسم الإنسان، وبالتالي زيادة فرصة الإصابة بالأمراض القلبية.