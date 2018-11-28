دراسة تحدد السمات الشخصية لأصحاب الملايين

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

حددت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة مونستر وماينز، مجموعة من السمات الشخصية للأشخاص الأغنياء.

,وجدت الدراسة أن الأغنياء يميلون إلى الاستقرار والمرونة ويمسكون زمام الأمور في حياتهم ويتحكمون بها بحرفية، كما يركزون على أنفسهم أكثر من غيرهم.

وقال الدكتور ماركوس الذي قاد الدراسة: "على الرغم من تأثير أصحاب الثروات الكبيرة على المجتمع، فإن الأدلة حول شخصيتهم نادرة.

"ما بحثت عنه كان يميل إلى التركيز على الطريقة الاجتماعية، أردنا اكتشاف ما إذا كانوا يختلفون عن بقية شرائح المجمتع عموما، من حيث الصفات التي تشكل شخصياتهم، وإذا كان الأمر كذلك، فكيف.

وشملت الدراسة 130 من أصحاب الملايين الألمان وفصلت عن قرب خصائصهم الاجتماعية والاقتصادية وشخصيتهم.

وتمت مقارنة إجاباتهم في مسح للشخصية مع أفراد من بقية الطبقات الاجتماعية، حيث أظهرت النتائج أن هناك اختلافات شخصية واضحة بين مجموعة اصحاب الملايين والجمهور العام.

وكان الأغنياء أكثر استقرارا عاطفيا، وكان لديهم إحساس عالٍ بالنرجسية واعتبروا أنفسهم مسيطرين على حياتهم.