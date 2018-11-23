تخفيضات وعروض وأرباح بالملايين.. فما هي قصة "الجمعة السوداء"؟

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

تصادف "الجمعة السوداء" في اليوم الذي يلي عيد الشكر في شهر توفمبر، حيث تتنافس المتاجر على إجراء التخفيضات، في الجمعة الثالثة من شهر ديسمبر.

ويعتبر هذا اليوم بداية موسم شراء هدايا عيد الميلاد، حيث تقدم أغلب المتاجر عروضا وخصومات كبيرة.

واستخدم مصطلح "الجمعة السوداء" لأول مرة في 24 سبتمبر من عام 1869، تزامنا مع الأزمة الاقتصادية في أميركا، حيث قام المستثمران جاي غولد وجيم فيسك برفع أسعار الذهب ما أدى إلى انهياربنسبة 20٪ في سوق البيع، كما توقفت التجارة الخارجية.

وعانى المزارعون من انخفاض بنسبة 50 ٪ في قيمة حصاد القمح والذرة، الأمر الذي تسبب بكارثة اقتصادية، تعافت منها أميركا بعدة اجراءات منها إجراء تخفيضات كبرى على السلع في المتاجر حتى لا تكسد.

وأطلق مصطلح "الجمعة السوداء" من قبل شرطة فيلادلفيا التي اضطرت للعمل لساعات طويلة لتنظيم الحشود الضخمة من المتسوقين والسياح الذين قدموا إلى المدينة يوم الجمعة وكان على رجال الشرطة العمل لتغطية الحشود وحركة المرور.