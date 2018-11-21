بالصور.. ينفق 14 ألف جنيه استرليني للزواج من دمية!

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

أنفق رجل ياباني 14 ألف جنيه إسترليني على حفل زفافه من دمية ثلاثية الأبعاد.

وتزوج اكيهيكو كوندو 35 عاما، الدمية "المغنية الافتراضية" هاتسون ميكو في احتفال فخم مثير للجدل أقيم في قاعة طوكيو وبلغت تكلفته مليوني ين.

وتظهر صور الحفل، خاتم زفاف بيد الدمية ، في حفل لم يحضره أي من أفراد عائلته أو أصدقائه.

وقامت شركة "غيت بوكس" التي تنتج أجهزة هولوغرام، بإصدار "شهادة زواج" تصادق على أن الإنسان والشخصية افتراضية يمكن أن يجمعهما الزواج.

وصرح كوندو أنه عانى في علاقاته السابقة، ويشير للدمية العروس إلى على أنها منقذته التي يحبها كثيرا.

ويشير إلى أنه لا يمكن للشخصيات ثناثية الأبعاد الغش أو التقدم في العمر أو الموت.