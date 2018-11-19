فندق يقدم خدمة التقاط الصور "الانستغرامية" ونشرها نيابة عن النزلاء

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

ابتكر فندق في سويسرا فكرة لجذب السياح تضمن قضاء عطلة مثالية تخلو من التشويش، حيث يقدم الفندق خدمة تصوير منشورات انستغرام مجانية لنزلائه دون الحاجة لقطع صفاء إجازاتهم وإضاعة الوقت بتصوير المناظر الطبيعية أو وجبات الطعام ونشرها على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي.

ويقوم النزيل في خدمة "اجلس واستمتع" بتزويد الفندق باسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بحسابه على انستغرام، مقابل الحصول على منشورات وصور، وتوفر الخدمة إمكانية الرد على التعليقات أيضا.

وتعاقدت سلسلة الفنادق مع نجوم انستغرام يمتلكون قاعدة جماهيرية واسعة للعمل على هذا المشروع، لضمان نتائج احترافية.

وتقدم الخدمة في 17 فندقا في زيوريخ وجنيف، وتهدف بالدرجة الأولى للتخلص من الضغط الناتج عن وسائل التواصل الاجتماعي.