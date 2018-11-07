افتتاح أول فندق تحت الماء في المالديف

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

افتُتح فندق "كونراد المالديف" في جزيرة رانغالي التابعة لجزر المالديف، ليكون أول فندق تم إنشاؤه تحت الماء.

ويعد السكن الفندقي أشبه بفيلا مكونة من طابقين، ويقع على بُعد 16 قدماً في المحيط الهندي، حسب شبكة "سي إن إن" الأميركية.

وأُطلق على الفندق اسم "موراكا"، الذي يعني "المرجان" باللغة الديفهية، وهي اللغة الرسمية في جزر المالديف.

واستغرق العمل في الفندق 13 عاما، ويعد أول المنتجعات العالمية المنشأة تحت الماء، وكان على قائمة الانتظار للإقامة فيه ما يقدر بـ150 ألف ضيف.

ويضم الفندق 25 جناحاً، ويضم مطعماً وباراً وصالة للألعاب الرياضية وكنيسة صغيرة لمن يرغب في إقامة مراسم الزفاف تحت الماء.

ويحتوي الطابق العلوي من الفندق على "سطح استرخاء"، حيث يمكن الاستمتاع بحمام شمسي.

وتبلغ الإقامة لمدة ليلة واحدة في الفندق 50 ألف دولار أميركي، وعلى الرغم من ذلك لا يمكن الإقامة لليلة واحدة فقط، لكن عليك شراء بطاقة بقيمة 200 ألف دولار أميركي تشمل طاهياً شخصياً لجميع الوجبات واستخدام قارب خاص.

ويرتبط الفندق بباقي المنتجع حوله بواسطة رصيف للمراكب الصغيرة، في حالة رغبة سكانه في المغادرة.

وتم إنشاء الفندق بعناية للحفاظ على البيئة، إذ تم بناء كل شيء فيه في سنغافورة ثم جُلبت تلك الأدوات إلى جزر المالديف على متن سفينة خاصة.

وتم بناء الفندق بأعمدة خراسانية لصد الموجات الشديدة أو المد العالي للمياه.