ما سبب وجود الأزرار على كتف المعطف؟

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

كشفت فتاة في تغريدة نشرتها عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عما وصفته "اكتشاف العصر" الذي يشرح وظيفة الزر الموجود أعلى كتف المعطف، والذي عادة ما يصنف كإضافة لا معنى لها أو من أجل إضفاء لمسة مبتكرة على التصاميم.

إلا أن الفتاة وجدت في هذه الأزرار حيلة بسيطة تمنع الحقيبة من السقوط إذا علقت عليه، وحظيت التغريدة التي نشرتها الفتاة على 141.000 إعجاب وأعاد 57.000 مستخدم نشر تغريدتها.

فيما لم يوافق البعض في اعتبار ما وصفته الفتاة اكتشافا لتثبيت حقائب اليد، حيث انتشرت هذه الكتافات والأزرار على المعاطف والسترات العسكرية قديما، وكانت تستخدم لتثبيت أكياس الذخيرة وحقائب الظهر من الانزلاق.