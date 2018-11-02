المصدر: دبي ــ الامارات اليوم

وزارة الصحة ووقاية المجتمع تبتكر نظاماً الكترونياً اختياريا لأدوية المسافرين تشمل الأدوية المراقبة والمؤثرات العقلية

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع نظاماً الكترونيا اختيارياً من خلال الموقع الالكتروني للوزارة يختص بتسهيل جلب الأدوية المراقبة والمؤثرات العقلية فقط للمسافرين القادمين للدولة وذلك بصفة اختيارية وبهدف تسهيل الأمر على المسافرين ولتفادي الانتظار في مطارات الدولة عند الوصول.



وأكد الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص،أمين حسين الأميري، أن هذا النظام الالكتروني يطبق عالمياً في أغلب دول العالم المتقدمة. ولفت إلى أن نظام الإخطار عن أدوية المسافرين مضى على تطبيقه بالدولة أكثر من 20 عاماً ولكن من خلال البريد الالكتروني أو عند وصول المسافر إلى إحدى مطارات الدولة، وأما التغيير الجديد فهو التحول إلى النظام الالكتروني الاختياري، مع العلم أن هذه الخدمة اختيارية ويمكن للمسافر أن يجلب الأدوية والتقارير الطبية معه أثناء الوصول وتقديمها للجمارك بدون استعمال النظام الالكتروني.