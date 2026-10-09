فلاي دبي تلغي رحلاتها إلى الرياض وينبع حتى 10 أكتوبر وأبها حتى 11 أكتوبر

قال متحدث باسم شركة «فلاي دبي» إن الناقلة ألغت رحلاتها إلى كل من الرياض وينبع حتى 10 أكتوبر الجاري، والرحلات المتجهة إلى أبها حتى 11 أكتوبر.

وقال المتحدث إن الشركة تراقب الأوضاع عن كثب، وتواصل التنسيق مع السلطات المختصة، مشيراً إلى أنها ستطلع عملاءها على أي تحديثات تتعلق بجداول الرحلات عبر قنواتها الرسمية.

ودعت الشركة العملاء الذين تأثرت خطط سفرهم نتيجة إلغاء الرحلات إلى زيارة قسم «إدارة الحجز» على موقعها الإلكتروني flydubai.com، للاطلاع على خيارات استرداد قيمة التذكرة أو إعادة الحجز.

كما نصحت المسافرين الذين أجروا حجوزاتهم من خلال وكلاء السفر بالتواصل معهم مباشرة، معربة عن اعتذارها للمسافرين عن أي إزعاج ناجم عن التغييرات في جداول الرحلات.