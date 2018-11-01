عملية حسابية بسيطة للاستيقاظ بنشاط

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

توصل علماء إلى أن الاستيقاظ مبكرا بنشاط لا يرتبط بعدد ساعات النوم التي قضيناها في الليل، وإنما ما يسمى دورة النوم التي تجعلنا نستيقظ بصعوبة في حال تم قطعها.

وتتكون دورة النوم من 5 مراحل، تمتد كل مرحلة لـ90 دقيقة، ويكون النوم خفيفا في المرحلة الأولى وتحافظ العين على حركة خفيفة فيها، فيما تتوقف العين عن الحركة في المراحل الـ4 الباقية من كل دورة.

وتكون محاولة إيقاظ شخص ما في المرحلة الرابعة من دورة النوم صعبة جدا.

وعليه إذا أردت الاستيقاظ بهمة ونشاط ما عليك إلا ان تقوم بعملية حسابية بسيطة: كل دورة نوم تتكون من 90 دقيقة، أي 450 دقيقة بالمجمل للدورات الـ5، مايعادل 7.5 ساعة، فإذا أردت الاستيقاظ عند الساعة الساسة صباحا، فالوقت المثالي للخلود للنوم يكون عند العاشرة والنصف مساءا.

ولا يشترط أن يكمل الفرد دورات النوم الخمسة لاستيقاظ بنشاط، حيث تكفي 4 دورات كاملة منها.