ذا رتريت نخلة دبي يطلق برنامجين مركّزين في مجال الرعاية الصحية

المصدر: دبي - الامارات اليوم

أعلن ’ذا رتريت نخلة دبي إم جاليري‘، المنتجع الصحيّ الشامل الأول من نوعه في الشرق الأوسط، عن إطلاق برنامجين جديدين يركزان على مجال الصحة واللياقة وذلك لمساعدة ضيوف المنتجع على تحقيق أهدافهم ضمن بيئةٍ مفعمةٍ بالهدوء والراحة. كما يحتضن المنتجع "مركز رايا الصحي"، المركز الأول من نوعه في العالم الذي يقدم للمقيمين والسياح في دبي برنامجين شاملين على مدار شهرٍ واحد لمحاربة علامات التقدم بالسن وخسارة الوزن بدءاً من شهر أكتوبر 2018؛ حيث يستوحي المنتجع برنامجيه من مفهوم العافية الشاملة التي توفر باقةً متكاملة من الخيارات الصحية المتنوعة. ويتوفر كل برنامج مقابل 4,000 درهم إماراتي، يتضمن كلاً منهما توجيهاتٍ شاملة ومجموعةٍ من العلاجات الفريدة ذات الطراز العالمي، علاوةً على فريق متخصص يضم نخبة من الخبراء المختصين ذوي المهارة العالية، ما يضمن للضيوف فرصةً مثاليةً لبلوغ أهدافهم المنشودة.

برنامج خسارة الوزن

يتيح المنتجع لضيوفه الذين ينشدون التخلص من بعض الكيلوغرامات الإضافية عقب انتهاء الموسم الصيفي الطويل، التسجيل في برنامجه الفريد الذي يستمر على مدار شهرٍ كاملٍ مركزاً على المشكلات الصحية وأساليب التحكم بالوزن الزائد. حيث يقدم البرنامج منهجاً شاملاً لتخفيف الوزن ويوفر جلساتٍ أسبوعية لمدة أربعة أسابيع في المنتجع، وتبدأ هذه الجلسات مع طقوسٍ ترحيبيةٍ مميزة تتضمن الذهاب في نزهة تأملية على المسار المخصص للعلاج بعلم المنعكسات، يليها العلاج بالألوان وتقييمٍ خاص يقوم بتحليل مؤشرات صحة الجسم.