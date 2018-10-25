شركة تخطط لأول عملية ولادة في الفضاء وتبحث عن متطوعين!

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

أعلنت شركة "SpaceLife Origin " أنها تخطط لتنفيذ أول عملية ولادة في الفضاء بحلول عام 2024.

وقال الرئيس التنفيذي ومؤسس الشركة كيس مولدر : "إذا أرادت البشرية أن تختبر العيش في كواكب متعددة، فعلينا أن نكون مستعدين لتعلم كيفية التكاثر في الفضاء".

وأشارت الشركة إلى أنها بصدد إنشاء "حاضنة أجنة فضائية" سيتم إرسالها إلى الفضاء حاملة البويضات البشرية والحيوانات المنوية في عام 2021 كخطوة تجريبية للإلقاح .

فيما تخطط الشركة لتنفيذ العملية كاملة في الفضاء في عام 2024.

وتبحث الشركة عن متطوعين لتنفذ تجربة الولادة على بعد 250 ميلاً فوق الأرض، برفقة فريق طبي مدرب من الطراز العالمي بحلول بدءا من عام 2022.