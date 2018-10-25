الرياح تضع ميغان ماركل بموقف محرج

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

اختارت دوقة ساسيكس ميغان ماركل فستاناً باللون الأحمر الفاتح لزيارتها في تونغا كجزء من جولتها الملكية مع الأمير هاري.

واستقبلت الأميرة أنجيليكا لاتوفوبيكا، الابنة الوحيدة لملك توبو السادس والملكة ناناسيبو توكاهو، ميغان وهاري على مدرج مطار فوا أموتو.

إلا أن الرياح وضعت ماركل في موقف محرج، حيث حركت الفستان لتظهر بطاقة المعلومات التي تحمل اسم العلامة للفستان وتفاصيل أخرى، ومن الواضح أن ميغان نسيت نزعها ولم تغفل عدسات المصورين عن توثيق اللقطة.

وتبين أن الثنائي الملكي اضطر إلى تبديل الثياب على متن الطائرة قبل الوصول إلى تونغا، ضمن الجولة التي يقومان بها.