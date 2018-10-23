إلزام شركة بإعادة 2.5 مليون يورو إلى مدمن ألعاب

المصدر: فيينا - د ب أ

قضت محكمة الاستئناف في العاصمة النمساوية فيينا، بإلزام شركة ألعاب حظ نمساوية بإعادة 2.5 مليون يورو إلى مدمن ألعاب، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء النمساوية ايه بي ايه.

ووفقا لمنطوق الحكم، فإن الرجل، مقيم الدعوى، خسر نحو مليوني يورو في ألعاب الحظ الخاصة بالشركة في الفترة بين 2002 حتى 2012.

وبحسب تقرير لخبير نفسي وعصبي، فإن الرجل لم يتمكن من مقاومة اندفاعه المفرط نحو اللعب، وأضاف الخبير أنه فيما يتعلق بسلوك المقامرة، فإن الرجل يتمتع بقدرة جزئية على التصرف، ما يعطيه الحق في الغاء الألعاب التي مارسها .

ودلت استنتاجات المحكمة بالإضافة إلى ذلك على أن هناك انتهاكا لقانون ألعاب الحظ قد حدث، مشيرة إلى أن الألعاب التي مارسها الرجل " النرد" و"ألعاب الحركة" و"المقامرة" تجاوزت الحد الأدنى المسموح به وجعلته ينفق أموالا زائدة عن الحد في كل لعبة وقبول المراهنة على مبالغ مالية كبيرة بشكل زائد عن الحد.

وقضت المحكمة بإلزام الشركة برد المليوني يورو إلى الشاكي بالإضافة إلى قيمة الفوائد.