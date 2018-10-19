حيلة ذكية لفرد الملابس دون استخدام المكواة

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

انتشرت خدعة ذكية توصل إليها مجموعة من الأشخاص بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تغني عن استخدام المكواة، حيث تبين بعد التجربة أن إضافة مكعبين من الثلج مع الملابس في ماكينة تجفيف الملابس، تمنع الأقمشة من التجعد.

وتمنع مكعبات الثلج القماش من التكتل والتجعد أثناء عملية التجفيف التي تعتمد على بخار الهواء الساخن الأمر الذي يؤدي إلى تقلص خيوط بعض الأقمشة وبالتالي كرمشة الملابس والحاجة لكيها.

ويوصي مستخدمو هذه الطريقة بعدم الإكثار من مكعبات الثلج أثناء عملية التجفيف لأن ذلك قد يؤدي إلى الإبقاء على الملابس رطبة دون أن تجف كليا.