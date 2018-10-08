يشق رأسه بسكين ليتنفس!

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

أقدم رجل روسي يبلغ من العمر 41 عاما، على غرز سكين بطول 20 سم في رأسه، دون أن يلحق أي أذى بالدماغ من أجل الحصول على تنفس أفضل على حد تعبيره.

وعثرت الشرطة على الرجل بكامل وعيه في إحدى الغابات والسكين في رأسه بعد أن عانى من صعوبات في التنفس فقرر إحداث ثقب في رأسه، وأظهرت الصور الشعاعية التي أجريت له عمق السكين التي لم تحدث أي ضرر في الدماغ في رأسه كما أفاد الأطباء.

وقال الطبيب المعالج إن السكين غرزت بين نصفي الكرة الدماغية بدقة كبيرة، إلا أن الرجل لم يستطع سحبها بنفسه، بعد أن علقت برأسه، وتدخل أطباء في مشفى مختص لإخراجها.