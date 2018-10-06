لوحة "فتاة مع بالون" تمزق نفسها فور بيعها في مزاد

المصدر: لندن - رويترز

مزقت لوحة للفنان البريطانى بانكسى نفسها في اللحظة التي بيعت فيها في مزاد لدار سوثبى بأكثر من مليون جنيه استرليني أمس .

وقالت دار المزادات الشهيرة إن لوحة «فتاة مع بالون» التي تعد أحد أشهر أعمال بانكسى خرجت عن إطارها مرورا بآلة لتمزيق الورق مخبأة داخل الإطار في الوقت الذي هوت فيه المطرقة لتعلن بيع اللوحة مقابل 1042000 جنيه استرليني (1.37 مليون دولار) وهو مبلغ يعادل السعر القياسى السابق الذي حققه الفنان.

ونشر بانكسى صورة على تطبيق إنستغرام لجمهور مصدوم أثناء مشاهدة اللوحة وهى تتمزق إلى منتصفها تقريبا وكتب تعليقا يقول «ها هى تضيع، تضيع، ضاعت...».

وقالت دار سوثبى إن هذه «بالتأكيد» أول مرة يمزق فيها عمل فني نفسه عقب بيعه في المزاد.

ولم يتسن الحصول بعد على تعقيب من دار المزادات على مكان ما تبقى من اللوحة أو كيف اختلفت قيمتها في ضوء تدميرها الذاتي.

ويشتهر بانكسى، الذي يطلق على نفسه هذا الاسم ولا تعرف هويته الحقيقية، برسوم جدارية ساخرة في الهواء الطلق لها موضوعات سياسية منها رسوم على الجدار العازل الذي بنته إسرائيل بالضفة الغربية المحتلة ودمية هوائية بالحجم الطبيعي فى هيئة أحد معتقلي خليج غوانتانامو وضعها في أحد متنزهات ديزنى لاند.

وأصبحت أعمال بانكسى قيمة جدا بعدما كان يوما فنان غرافيتى مغمورا من مدينة بريستول بإنجلترا.