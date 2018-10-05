محمد بن سلمان: صفقة رائعة يعلن عنها بعد أسبوعين

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي عهد السعودية، أن هناك صفقة رائعة للسعودية بعد أسبوعين، ستحمل رقمًا كبيرًا بعيدًا عن مجال النفط، ذلك حسب ما جاء في موقع "العربية".

وقال ولي العهد: "سيتم ذلك في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، وهو مجال بعيد عن النفط، هذه الصفقة هي ما يحدث في المملكة العربية السعودية، لذا هناك صفقة واحدة في مبادرة مستقبل الاستثمار، وهناك صفقات أخرى سيتم إعلانها ".

ورفض الأمير محمد بن سلمان الكشف عن مجال الصفقة إلا أنه أكد أنها ستكون في السعودية، وستحمل أرقاماً كبيرة، ولا يفصلنا عنها سوى أسبوعَيْن.