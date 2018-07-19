بالصور.. مطعم "ترامب برغر" في روسيا يجذب الزبائن

المصدر: موسكو - رويترز

قال مدير مطعم للبرغر في سيبيريا يحمل اسم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن المطعم يجذب الزبائن مع تنامي الاهتمام في روسيا بالرئيس الأميركي بعد القمة التي جمعته هذا الأسبوع مع الرئيس فلاديمير بوتين.

ويحاول مطعم "ترامب برغر" الذي فتح أبوابه في مدينة كراسنويارسك في ديسمبر الاستفادة من الضجة المحيطة بترامب الذي أكد مجددا رغبته في تحسين العلاقات الأميركية الروسية الفاترة وذلك خلال اجتماعه مع بوتين يوم الاثنين في هلسنكي.

وتزين جدران المطعم لوحات للرئيس الأميركي وتقدم فيه أطباق من بينها "برجر ترامب" مع لحم الخنزير المقدد و"برجر ميلانيا" بالدجاج تيمنا باسم السيدة الأولى ميلانيا ترامب.

وقال المدير إيجور فينوجرادوف لرويترز أمس الأربعاء "حجم الطلب ليس سيئا إطلاقا بالنسبة لمطعم فتح أبوابه مؤخرا".