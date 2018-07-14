الانحراف المفاجئ تصدر قائمة الأسباب المؤدية إلى حدوث وفيات خلال 6 أشهر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قال مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي العميد سيف مهير المزروعي، إن دبي شهدت خلال النصف الأول من العام الجاري وقوع (1250) حادثاً مرورياً نتج عنها وفاة (76) شخصاً وإصابة (884) منهم (390) سائقا و(293) راكبا و(201) من المشاة، فيما بلغ عدد المصابين منهم بإصابات بليغة (73) بليغة و(287) متوسطة و(448) بسيطة.

وأشار إلى أن شارع الإمارات قائمة أخطر الشوارع، إذ شهد وقوع (30) حادثاً نتج عنه وفاة (14) شخصاً، تلاه شارع الشيخ محمد بن زايد، حيث شهد وقوع (72) حادثاً نتج عنه وفاة (8) أشخاص، تلاه شارع الشيخ زايد، شهد وقوع (69) حادثاً نتج عنه وفاة (8) أشخاص، ثم شارع دبي العين، شهد وقوع (26) حادثاً نتج عنه وفاة (4) أشخاص، وأخيراً شارع الخيل شهد وقوع (34) حادثاً نتج عنه وفاة (3) أشخاص.

وأضاف أن حوادث الاصطدام تصدرت مجموع الحوادث بواقع (822) حادثاً، وحوادث الصدم بلغت (212) حادثاً، بينما حوادث الدهس بلغت (163) حادثاً، في حين بلغت حوادث التدهور (49) حادثاً.

وبين: أن الانحراف المفاجئ تصدر قائمة الأسباب المؤدية إلى وقوع وفيات خلال النصف الأول من العام الجاري، إذ وقع (317) حادثاً مرورياً أسفرت عن وفاة (23) شخصاً، وإصابة (268) آخرين، بينهم (31) إصابة بليغة، و(88) متوسطة، و(126) بسيطة، بينما تسبب عدم ترك مسافة كافية بين المركبات تسبب في وقوع (235) حادثاً مرورياً أسفرت عن وفاة (15) شخصاً، وإصابة (179) آخرين، بينهم (13) إصابة بليغة، و(62) متوسطة، و(89) بسيطة، في حين تسبب عدم التقدير لمستعملي الطريق في وقوع (132) حادثاً مرورياً أسفرت عن وفاة (17) شخصاً، وإصابة (140) آخرين، بينهم (11) إصابة بليغة، و(60) متوسطة، و(50) بسيطة، وتسبب الدخول في الشارع قبل التأكد من خلوه في وقوع (76) حادثاً مرورياً أسفرت عن وفاة شخصين، وإصابة (60) آخرين، بينهم (4) إصابة بليغة، و(17) متوسطة، و(37) بسيطة.