فعاليات

أثنى قراء على جهود الجهات المعنية في دبي، لتنظيم الفعاليات والأنشطة الشتوية في مناطق عدة من الإمارة، التي تتضمن مجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي والأكشاك، والأنشطة الترفيهية والعائلية، خصوصاً مع اعتدال الأجواء، وتزامُن هذه الفعاليات مع اقتراب الإجازة المدرسية واحتفالات عيد الاتحاد، ولفتوا إلى أن هذه المبادرات تسهم في توفير أجواء ترفيهية مميزة للعائلات والأطفال، وتشكل متنفساً للأسر خلال الفترات المسائية، مشيدين بحرص الجهات المعنية على تنويع الفعاليات، وتوفير وجهات جاذبة تعزز جودة الحياة والسياحة الداخلية في الإمارة.

رقابة

ناشد قراءٌ البلديات والجهات المعنية تخصيص دوريات رقابية في المناطق البرية، لرصد ومخالفة بعض مرتادي البر (الكشاتة)، الذين يتعمدون ترك مخلفات الطعام وبقايا الفحم وعبوات المشروبات والنفايات على الكثبان الرملية وتحت أشجار السمر والغاف، من دون جمعها في أكياس مخصصة والتخلص منها في حاويات النفايات، وأكدوا أن هذه السلوكيات غير الحضارية تشوّه المظهر العام للمناطق الطبيعية، وتُلحق أضراراً بالبيئة والحياة الفطرية والحيوانات البرية، لافتين إلى أهمية تشديد الرقابة وتطبيق المخالفات بحق غير الملتزمين، إلى جانب تكثيف حملات التوعية بأهمية المحافظة على نظافة البر وحماية موارده الطبيعية.

فضول

لاحظ سائقون قيام البعض بتخفيف سرعة مركباتهم، أو التوقف، لمشاهدة الحوادث المرورية البسيطة على الطرقات، بدافع الفضول، ما يتسبب في عرقلة حركة السير وازدحامات مرورية كبيرة، خصوصاً على الطرق الحيوية والرئيسة، مشيرين إلى أن هذا التصرف يعد سلوكاً مرورياً غير حضاري، وقد يؤدي إلى وقوع حوادث أخرى نتيجة التوقف المفاجئ أو عدم الانتباه للطريق، وشددوا على ضرورة التزام السائقين بقواعد السير، وعدم التجمهر أو التباطؤ عند مواقع الحوادث، وترك المجال مفتوحاً أمام الجهات المختصة للتعامل معها، حفاظاً على سلامة الجميع وانسيابية الحركة المرورية.

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