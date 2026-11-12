شكوى

اشتكى سكان في مجمع «داماك هيلز 2» السكني، قيادة أطفال تراوح أعمارهم بين 10 و15 عاماً درّاجات كهربائية بسرعات كبيرة داخل الأحياء السكنية، وأمام المنازل، وفي الممرات التي يستخدمها المشاة، ما يُشكل خطراً على سلامة القاطنين، خصوصاً الأطفال وكبار السن، ويثير مخاوف من وقوع حوادث أو إصابات، وناشدوا إدارة المجمع والجهات المعنية بالتدخل العاجل، وتكثيف الرقابة على استخدام الدراجات الكهربائية لانتشارها بشكل كبير، بما يضمن سلامة المشاة ويحافظ على أمن القاطنين وراحتهم.

روائح

شكا سكان بمنطقة «ورسان 4» (المدينة العالمية - المرحلة الثانية) في دبي، انتشار روائح كريهة خلال ساعات الليل، يُعتقد أنها ناتجة عن حرق النفايات أو انبعاثات الصرف الصحي، مشيرين إلى أن الروائح تتسلل إلى منازلهم عبر النوافذ، ما يسبب إزعاجاً شديداً للأسر ويؤثر في راحتهم وجودة حياتهم، خصوصاً في ظل ارتفاع الإيجارات بالمنطقة، ودعوا إلى التحقق من مصادر هذه الروائح، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المشكلة بشكل جذري، وتعزيز الرقابة البيئية، حفاظاً على الصحة العامة وراحة السكان.

مشاة

ناشد سكان بمنطقة التعاون في الشارقة، وتحديداً بالقرب من أبراج بن حم، الجهات المعنية بتوفير معبر مشاة آمن وإشارة ضوئية للمشاة على الطريق المؤدي إلى حديقة الممزر، مشيرين إلى أن التعديلات الجديدة على الطرق وسرعة المركبات المارة جعلتا عبور الشارع صعباً وخطراً، خصوصاً على الأطفال، وأوضحوا أن الحديقة تُعد متنفساً مهماً للأسر والأطفال، لاسيما مع اعتدال الأجواء وزيادة الإقبال عليها خلال الفترة المسائية، وأكدوا أهمية توفير خطوط عبور واضحة للمشاة وإشارة ضوئية لتنظيم حركة العبور، حفاظاً على سلامة الأطفال والأسر، وتجنباً لوقوع الحوادث المرورية.

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