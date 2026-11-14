إذا شاهدت مصاباً في حادث مروري وبادرت إلى إسعافه، فهل تتحمل مسؤولية قانونية إذا تسببت مساعدتك دون قصد في تفاقم إصابته؟ (ع.م) دبي

إن المبادرة إلى إنقاذ المصابين ومساعدتهم في الحوادث المرورية تُعد عملاً إنسانياً نبيلاً، يعكس قيم التكافل والتراحم في مجتمع الإمارات، وقد حرص المشرّع الإماراتي على توفير الحماية القانونية لمن يقدم المساعدة بحسن نية في الحالات الطارئة، حتى لا يكون الخوف من المسؤولية سبباً في التردد في إنقاذ حياة إنسان.

فقد نصت المادة (55) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بشأن قانون الجرائم والعقوبات على أنه لا جريمة في فعل ارتُكب بحسن نية وسبب ضرراً لشخص آخر عند تقديم المساعدة أو الإغاثة له في الحالات التي تتطلب تدخلاً عاجلاً لإنقاذ حياته أو تفادي الأضرار التي تمس سلامة جسده أو الحد منها.

وبالتالي، إذا شاهد شخص مصاباً في حادث مروري وبادر إلى مساعدته لإنقاذ حياته، وتسبب تدخله بحسن نية في ضرر غير مقصود، فإن القانون يوفر له الحماية الجنائية متى توافرت الشروط التي حددتها المادة المذكورة.

ومع ذلك، فإن هذه الحماية لا تعني السماح بالتدخل العشوائي أو ممارسة إجراءات طبية تتجاوز معرفة الشخص وقدراته، خصوصاً إذا كان التدخل غير ضروري أو قد يعرض المصاب لمخاطر إضافية. كما أن الإعفاء من المسؤولية الجنائية لا يعني بالضرورة انتفاء أي مسؤولية مدنية في جميع الظروف.

لذا إذا شاهدت حادثاً مرورياً، فبادر إلى طلب الإسعاف والشرطة، واحرص على سلامتك وسلامة المصاب، ولا تحركه من مكانه إلا عند وجود خطر مباشر يستدعي ذلك أو بناءً على توجيهات المختصين. وقدم المساعدة في حدود معرفتك وقدرتك، مع اتباع تعليمات فرق الطوارئ. فالقانون يحمي المبادرة الإنسانية المسؤولة، والهدف من المساعدة هو إنقاذ الحياة لا تعريضها لخطر أكبر.

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