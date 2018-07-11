تقارير إعلامية: إصابة جورج كلوني في حادث دراجة نارية في إيطاليا

المصدر: روما - رويترز

ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن الممثل والمخرج الأميركي جورج كلوني أصيب في حادث دراجة نارية في جزيرة سردينيا الإيطالية حيث يشارك في تصوير حلقات درامية تلفزيونية.

وقالت مجلة كي الإيطالية على موقعها الإلكتروني إن كلوني (57 عاما) كان قد غادر فندقه للتو مستقلا دراجة نارية عندما اصطدم بسيارة.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أنه نقل إلى المستشفى حيث كان يشتبه في تعرضه لإصابة لكنه غادرها بعدما تبين أنه أصيب بكدمة بسيطة في الركبة.

وأضافت أن الشرطة المحلية تحقق في الحادث.

وكلوني في سردينيا لتصوير حلقات درامية تلفزيونية مأخوذة عن رواية "كاتش 22" للكاتب جوزيف هيلر.

واكتسب كلوني شهرته بعدما شارك في الدراما التلفزيونية (إي.آر) ثم فاز بجائزة أوسكار مرتين عن دوره في فيلم (سيريانا) عام 2006 والمشاركة في إنتاج فيلم (أرجو) عام 2012.