دراجات

اقترح قراء إنشاء مسارات مخصصة للدراجات الهوائية بالمراكز التجارية الكبرى في دبي، من حيث مسارات للدخول وأخرى للخروج، ولما تحويه هذه الوجهات من مساحات شاسعة تنافس الأخرى العالمية، مشيرين إلى أن أغلبها مؤهل لهذه المسارات، أسوة بالدولة التي طبقت سياسة هذه المبادرة الرياضية في المراكز التجارية.

أسعار

استغرب متسوق في مركز تجاري معروف في إحدى الإمارات الشمالية، عدم تطابق السعر الموضوع على العرض مع الذي تم استيفاؤه عند الدفع، وعندما استفسر عن ذلك قيل له إنه بالخطأ قبل تطبيق عرض «اشترِ اثنتين واحصل على أخرى مجاناً»، وطالب الجهات المعنية بحملات تفتيشية بشكل دوري على المحال التجارية.

بيروقراطية

استغرب إعلامي كثرة قنوات التواصل التي وضعها نادٍ في طريقه لإجراء مقابلة صحافية مع رياضي مميز، وعند الاستفسار بيّنت الإدارة أنها لوائح العمل والجميع يلتزم بها على الرغم من طول مدة عمل المقابلة، متناسين أهمية تصفير البيروقراطية.

مواقف

كرّر سكان بمنطقة الخالدية في أبوظبي، وتحديداً البنايات القريبة من تقاطع شارع الخليج العربي، شكواهم بشأن صعوبة العثور على مواقف شاغرة في المنطقة، مشيرين إلى أن أغلب المواقف يكون فيها الرصيف باللونين الأبيض والأزرق، وتالياً يكون هناك دفع لهذه المواقف على الرغم من أن لديهم (تصريح سكان للمواقف)، مطالبين بالنظر في شكواهم وإيجاد حلول مناسبة.

حوادث

شكا سائقون في الدولة من التباطؤ الفضولي، أو التوقف المفاجئ، لمشاهدة مواقع الحوادث المرورية، مشيرين إلى أن هذا الأمر يتسبب في تكدس المركبات، وازدحام على الطرقات يصل لكيلومترات عدة أحياناً، وإزعاج كبير للسائقين، خصوصاً من لديهم حالات طارئة، مطالبين الجهات المعنية بالنظر في هذا الأمر.

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