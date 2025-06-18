مسجد

طالب سكان بمنطقة «الراشدية 1» في عجمان، وتحديداً المنطقة المقابلة لجسر غلفا، بإنشاء جامع يخدم سكان المنطقة، إذ إن المنطقة يوجد فيها مصلى لا يتسع إلا لـ50 مصلياً، مشيرين إلى أن أقرب جامع لديهم تقام فيه صلاة الجمعة يبعد مسافة تصل إلى نحو 5 كيلومترات.

معاناة

يعاني سكان بمنطقة التعاون في الشارقة، مقابل مستشفى خاص، اصطفاف السيارات بأعداد هائلة وبشكل عشوائي في المنطقة الرملية المقابلة للمستشفى، ما يؤدي إلى عرقلة حركة السيارات بصورة مزعجة جداً، ويسبب ازدحاماً شديداً، مشيرين إلى أن الشخص يحتاج ما يزيد على 20 دقيقة للوصول إلى البناية التي يسكنها أو للوصول للشارع عند الذهاب للعمل، مطالبين الجهات المعنية بإيجاد حل لهذه المعاناة التي يعانيها كل سكان البنايات الموجودة داخل المنطقة الرملية.

تهور

لاحظ قراء قيام بعض سائقي حافلات المدارس بالقيادة بسرعة وبطريقة متهورة، خصوصاً على الطرق الجانبية ومخارج هذه الطرق، ما يهدد سلامة الطلبة في هذه الحافلات.

عطل

شكا قراء تعطل إشارة مرور المشاة في التقاطع بين شارعَي الشيخ خليفة والنجدة في أبوظبي، حيث لاحظوا أن الإشارة تظل حمراء رغم توالي دوراتها بين الجهات المختلفة، ما يسبب حالة من الإرباك لدى البعض.

مواقف

يعاني سكان المنطقة المحيطة بحديقة العاصمة في أبوظبي عدم وجود مواقف كافية للسيارات، بسبب الإنشاءات الجارية في المنطقة، حتى إنهم يضطرون إلى ترك سياراتهم لتقلهم سيارات الأجرة أثناء تحركاتهم خصوصاً في المساء.