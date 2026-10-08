عِزَب

طالَب سكان بمنطقة العوير الأولى في دبي بالنظر في أوضاع بعض العِزَب المنتشرة بالقرب من المنطقة والبيوت السكنية، مشيرين إلى أن المنطقة شهدت خلال الفترة الماضية توسعاً عمرانياً وزيادة في أعداد المساكن، فيما لاتزال بعض العِزَب تضم أنواعاً مختلفة من الحيوانات، وتقع بالقرب من مناطق يرتادها الزوار والمخيمات الشتوية ومساكن المنطقة، مقترحين على الجهات المعنية نقلها بعيداً عن المناطق السكنية.

سيارة

أعرب قارئ عن استغرابه من تأخر شركات تأمين في الرد على عملائها، إذ إنها على الرغم من توفيرها نوافذ إلكترونية يرفع عليها المتضررون أوراقهم الثبوتية وتقارير الحوادث في ثوانٍ، ومن المفترض أنها تسرّع وتيرة العمل، إلا أن الشركات تخبر أصحاب المركبات بأنها ستردّ عليهم خلال 24 ساعة، ووصف القارئ هذه المدة بالكبيرة للشخص الذي يحتاج إلى البدء في رحلة إصلاح سيارته، وناشد تلك الشركات النظر في ذلك، تسهيلاً على العملاء في ظل التزام عائلات عدة بتوصيل أبنائها يومياً إلى المدارس.

إنارة

دعا سكان بمنطقة الزاهية في عجمان إلى الإسراع في توفير الإنارة الكافية بشوارع المنطقة، مشيرين إلى أن بعض الطرق تعاني ضعفاً شديداً في الإضاءة، فيما تنعدم الإنارة تماماً في أخرى، ما يؤدي إلى تدني مستوى الرؤية خلال ساعات الليل، وأوضحوا أن الظلام يشكّل خطراً على سلامة المشاة، خصوصاً أثناء عبور الطرق، كما يزيد من احتمالية وقوع الحوادث نتيجة صعوبة رؤية السائقين للمشاة ومستخدمي الطريق، مناشدين بمعالجة المشكلة وإنارة الشوارع حفاظاً على سلامة الجميع.