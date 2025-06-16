دراجات

قال سكان في مناطق مزيد وأم غافة والظاهر بمدينة العين، إنهم يعانون قيام فئة من المراهقين بقيادة دراجات نارية (أبوشراع) غير مرخصة على الطرقات الرئيسة والفرعية، وبسرعات عالية تشكل خطراً على حياتهم وحياة الآخرين، لافتين إلى أن هذا الأمر يكثر في الفترة المسائية، فضلاً عن التسابق في ما بينهم، مطالبين الجهات المعنية بالنظر في هذا الأمر.

إزعاج

أفاد متعاملون بأنهم لايزالون يتلقون مكالمات تسويقية مزعجة، على الرغم من تطبيق القرار الخاص بتنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية في الدولة، مطالبين بتغليظ العقوبات على المخالفين.

عطور

قال قراء إن أكشاك بيع العطور - المنتشرة بشكل كبير في المراكز التجارية الكبرى والمتوسطة، والتي تقدم عروضاً ترويجية - يقوم أصحابها برش العطور على المتسوقين، متسائلين عن مدى مطابقة هذه العطور للشروط والمعايير.

جمال

لاحظ قاطنون في مشروع «داماك هيلز 2» بمنطقة اليفرة في دبي، وجود جمال ترعى في بعض الأحيان على الشجيرات قرب الطرق المؤدية للمشروع، وتُربك السائقين، مطالبين الجهات المعنية بالنظر في هذا الأمر.

مناشدة

ناشد سائقون على طريق النعيمية، الرابط بين الشارقة وعجمان، الجهات المعنية بالعمل على حل مشكلة الازدحام المروري الذي يتكرر بين فترة وأخرى، مطالبين بزيادة مداخل ومخارج الطريق حتى تسهم في الحد من الازدحام المروري.