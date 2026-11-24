قيادة

لوحظ في الفترة الأخيرة، ببعض إمارات الدولة، قيام مراهقين بقيادة دراجات كهربائية على الطرق العامة، من دون لوحات مرورية أو رخص قيادة، ما يشكل خطراً كبيراً على حياتهم وسلامة مستخدمي الطريق، فضلاً عن التسبب في إرباك الحركة المرورية، خصوصاً في ظل افتقار بعضهم إلى الخبرة الكافية والوعي بقواعد السير والمرور، لذا نناشد الجهات المعنية تكثيف الرقابة على هذه السلوكيات، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد منها، مع تعزيز دور أولياء الأمور في توعية أبنائهم بمخاطر قيادة هذه الدراجات على الطرق العامة، حفاظاً على سلامة الجميع.

عبور

رصد مستخدمو طرق في إمارات الدولة عبور أشخاص للطرق السريعة من بين مسارات المركبات، بدلاً من استخدام الجسور والمعابر المخصصة للمشاة، في سلوك غير حضاري يشكل خطراً بالغاً على حياتهم وسلامة السائقين، خصوصاً في ظل السرعات العالية للمركبات وصعوبة التوقف المفاجئ، ما قد يتسبب في وقوع حوادث دهس خطرة، وناشدوا الجهات المعنية بتكثيف الرقابة والحملات التوعوية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه السلوكيات، حفاظاً على سلامة مستخدمي الطريق.

خدمة

أثنى قراء على خدمة الرقم الهاتفي المخصص من المركز الوطني للأرصاد للاستعلام عن حالة الطقس المتوقعة لليوم التالي، خصوصاً احتمالات تشكّل الضباب ومدى تأثيره في مستوى الرؤية الأفقية على الطرق، مشيدين بعمل القائمين على هذه الخدمة على مدار الساعة، وحرصهم على تقديم المعلومات الجوية، والإجابة عن استفسارات الجمهور، وأكدوا أهمية هذه الخدمة للموظفين الذين يعملون في إمارات أخرى، ويقطعون يومياً مسافات طويلة عبر الطرق السريعة والخارجية، إذ تساعدهم على معرفة الأحوال الجوية مسبقاً، والتخطيط لمواعيد انطلاقهم، واتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة، مثمنين جهود المركز في تعزيز السلامة المرورية والحفاظ على أرواح مستخدمي الطرق.

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