عدم التزام

أعرب قراء عن استغرابهم من تعمد البعض سلوكيات غير حضارية تنم عن عدم التزامهم بالأنظمة والقوانين، إذ تظهر «اللقطة» قيام سائقَين بإيقاف مركبتيهما فوق الرصيف، في مشهد يعكس عدم احترام القواعد المرورية وضوابط السلامة والأمان، فضلاً عن تشويه المظهر الحضاري للمكان، ودعا القراء السائقين إلى التحلي بالوعي والمسؤولية، والالتزام بالمواقف المخصصة للمركبات، علاوة على تكثيف الرقابة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق مرتكبي مثل هذه السلوكيات.